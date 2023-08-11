Игумнова (Перминова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игумнова (Перминова) Анна Васильевна

Место рождения

Заозерица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Заозерица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.11.1865

Сын: Игумнов Платон Петрович

Отец ребёнка: Игумнов Петр Васильевич

Давыдовская, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Ранее деревня называлась Пожарище (Пожарищево)
Смерть
Неизвестно

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