Игумнова (Перминова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1865
Отец ребёнка: Игумнов Петр Васильевич
Давыдовская, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Ранее деревня называлась Пожарище (Пожарищево)
Смерть
Неизвестно