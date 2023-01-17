Антонов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1957
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1957
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.02.1983
Мать ребёнка: Антонова Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
29.06.1995
Дочь: Воронина Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Антонова Татьяна Викторовна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область