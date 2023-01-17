Антонов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонов Николай Александрович

Антонов Николай Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1957

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Антонова Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
03.02.1983

Сын: Антонов Роман Николаевич

Мать ребёнка: Антонова Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
29.06.1995

Дочь: Воронина Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Антонова Татьяна Викторовна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close