Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семен

Мать: Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олег

Мать ребёнка: Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светлана

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