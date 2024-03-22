Костюков Николай
Место рождения
Дата рождения28.04.1905
Дата смерти30.01.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1905
Отец: Костюков Иван
Мать: Костюкова Мария
Рождение ребёнка
06.04.1932
Сын: Костюков Виктор
Мать ребёнка: Костюкова Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
05.12.1937
Сын: Костюков Станислав
Мать ребёнка: Костюкова Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
24.02.1940
Дочь: Лёскина Галина
Мать ребёнка: Костюкова Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
19.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костюкова Лидия Сергеевна
Смерть
30.01.1984