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Костюков Николай

Место рождения

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область

Дата рождения

28.04.1905

Дата смерти

30.01.1984

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Дети

1932 г.р.
1937 г.р.
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1905

Отец: Костюков Иван

Мать: Костюкова Мария

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.04.1932

Сын: Костюков Виктор

Мать ребёнка: Костюкова Лидия Сергеевна

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.12.1937

Сын: Костюков Станислав

Мать ребёнка: Костюкова Лидия Сергеевна

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.02.1940

Дочь: Лёскина Галина

Мать ребёнка: Костюкова Лидия Сергеевна

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костюкова Лидия Сергеевна

Смерть
30.01.1984
Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
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