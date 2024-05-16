Андропов Митрофан Григорьев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАндропов Митрофан Григорьев

Андропов Митрофан Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андропов Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андропова Татьяна Никифорова

Рождение ребёнка
08.11.1871

Дочь: Андропова Матрена Митрофанова

Мать ребёнка: Андропова Татьяна Никифорова

Рождение ребёнка
21.12.1873

Дочь: Андропова Анастасия Митрофанова

Мать ребёнка: Андропова Татьяна Никифорова

Рождение ребёнка
24.07.1876

Сын: Андропов Макарий Митрофанов

Мать ребёнка: Андропова Татьяна Никифорова

Рождение ребёнка
18.08.1879

Дочь: Андропова Вера Митрофанова

Мать ребёнка: Андропова Татьяна Никифорова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.