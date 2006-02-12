Тихонова Любовь Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1941
Дата смерти12.02.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.06.1962
Дочь: Тот Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: Тихонов Геннадий Алексеевич
Рождение ребёнка
25.05.1964
Дочь: Витченко Валентина Геннадьевна
Отец ребёнка: Тихонов Геннадий Алексеевич
Рождение ребёнка
03.02.1972
Дочь: Пузынина Екатерина Геннадьевна
Отец ребёнка: Тихонов Геннадий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.2006