Тихонова Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова Любовь Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1941

Дата смерти

12.02.2006

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1962

Дочь: Тот Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Тихонов Геннадий Алексеевич

Рождение ребёнка
25.05.1964

Дочь: Витченко Валентина Геннадьевна

Отец ребёнка: Тихонов Геннадий Алексеевич

Рождение ребёнка
03.02.1972

Дочь: Пузынина Екатерина Геннадьевна

Отец ребёнка: Тихонов Геннадий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Геннадий Алексеевич

Смерть
12.02.2006
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