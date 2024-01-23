Абдрашитов Абдулхай Абдулхаликович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1947
Дочь: Назарова (Абдрашитова) Сания Аблулхаимовна
Мать ребёнка: Мухамедьярова Асия Галеевна
Рождение ребёнка
05.07.1952
Сын: Абдрашитов Абдулла Абдулхаевич
Мать ребёнка: Мухамедьярова Асия Галеевна
Смерть
Неизвестно