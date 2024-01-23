Абдрашитов Абдулхай Абдулхаликович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдрашитов Абдулхай Абдулхаликович

Абдрашитов Абдулхай Абдулхаликович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1947

Дочь: Назарова (Абдрашитова) Сания Аблулхаимовна

Мать ребёнка: Мухамедьярова Асия Галеевна

Рождение ребёнка
05.07.1952

Сын: Абдрашитов Абдулла Абдулхаевич

Мать ребёнка: Мухамедьярова Асия Галеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.