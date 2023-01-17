Крюков Андрей Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крюков Александр
Рождение ребёнка
26.10.1991
Дочь: Крюкова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Крюкова Татьяна
Рождение ребёнка
2015
Дочь: Крюкова София Андреевна
Мать ребёнка: Крюкова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крюкова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крюкова Надежда
Развод
Неизвестно
Жена: Крюкова Татьяна