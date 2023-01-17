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Крюков Андрей Александрович

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Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крюков Александр

Мать: Крюкова Надежда Сергеевна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.10.1991

Дочь: Крюкова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Крюкова Татьяна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
2015

Дочь: Крюкова София Андреевна

Мать ребёнка: Крюкова Надежда

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Надежда

Развод
Неизвестно

Жена: Крюкова Татьяна

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