Гречихин Иван Никитич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гречихин Иван Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гречихин Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гречихин Александр Иванович

Мать ребёнка: Гречихина Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гречихин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Гречихина Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова (Гречихина) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Гречихина Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гречихина (Гречихина) Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Гречихина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гречихина (Гречихина) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Гречихина Прасковья

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1933

Сын: Гречихин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Гречихина Прасковья

д. Пригани-3
Рождение ребёнка
12.06.1934

Сын: Гречихин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Гречихина Прасковья

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