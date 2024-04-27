Гречихин Иван Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гречихин Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гречихин Александр Иванович
Мать ребёнка: Гречихина Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гречихина Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова (Гречихина) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Гречихина Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гречихина (Гречихина) Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Гречихина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гречихина (Гречихина) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Гречихина Прасковья
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1933
Сын: Гречихин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Гречихина Прасковья
д. Пригани-3
Рождение ребёнка
12.06.1934
Мать ребёнка: Гречихина Прасковья