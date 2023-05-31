Шабалин Афанасий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.03.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шабалин Василий
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Шабалин Владимир Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Шабалин Дмитрий Афанасьевич
Мать ребёнка: Шабалина Наталья Васильева
Рождение ребёнка
Между 1905 и 1908
Сын: Шабалин Роман Афанасьевич
Рождение ребёнка
17.05.1916
Дочь: Шабалина Юлия Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.1942