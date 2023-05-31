Шабалин Афанасий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабалин Афанасий Васильев

Шабалин Афанасий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шабалин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Шабалин Владимир Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Шабалин Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Шабалина Наталья Васильева

Рождение ребёнка
Между 1905 и 1908

Сын: Шабалин Роман Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Средний Кугунур, Арбажский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.05.1916

Дочь: Шабалина Юлия Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Средний Кугунур, Арбажский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабалина Наталья Васильева

Смерть
01.03.1942
Средний Кугунур, Арбажский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close