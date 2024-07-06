Лаврова (Шаталова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврова (Шаталова) Надежда Ивановна

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Место рождения

Грязцы, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

01.01.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Шаталов Иван

Мать: не указана

Грязцы, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавров Яков Ефимович

Бракосочетание
06.11.1906

Муж: Лавров Яков Ефимович

Староникольское, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Стрельникова (Лаврова) Матрёна Яковлевна

Отец ребёнка: Лавров Яков Ефимович

Рождение ребёнка
?.09.1912

Дочь: Полякова (Лаврова) Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Лавров Яков Ефимович

Рождение ребёнка
14.03.1915

Дочь: Андрюнина (Лаврова) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Лавров Яков Ефимович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Лавров Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Лавров Яков Ефимович

Грязцы, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Лавров Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Лавров Яков Ефимович

Грязцы, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.02.1927

Сын: Лавров Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Лавров Яков Ефимович

Грязцы, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
01.01.1965

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