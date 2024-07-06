Лаврова (Шаталова) Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти01.01.1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Шаталов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лавров Яков Ефимович
Бракосочетание
06.11.1906
Муж: Лавров Яков Ефимович
Староникольское, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Стрельникова (Лаврова) Матрёна Яковлевна
Отец ребёнка: Лавров Яков Ефимович
Рождение ребёнка
?.09.1912
Дочь: Полякова (Лаврова) Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Лавров Яков Ефимович
Рождение ребёнка
14.03.1915
Дочь: Андрюнина (Лаврова) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Лавров Яков Ефимович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Лавров Яков Ефимович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Лавров Яков Ефимович
Рождение ребёнка
06.02.1927
Отец ребёнка: Лавров Яков Ефимович
Смерть
01.01.1965