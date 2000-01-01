Семёнова Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова Аграфена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неизвестно

Мать: Неизвестно

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Антонова Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Антонов Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Александр Тихонович

Отец ребёнка: Антонов Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Федосья Тихоновна

Отец ребёнка: Антонов Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Дмитрий Тихонович

Отец ребёнка: Антонов Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Ксения Тихоновна

Отец ребёнка: Антонов Тихон

Смерть
Неизвестно
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