Семёнова Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неизвестно
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Антонова Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Антонов Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Александр Тихонович
Отец ребёнка: Антонов Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Федосья Тихоновна
Отец ребёнка: Антонов Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Дмитрий Тихонович
Отец ребёнка: Антонов Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Ксения Тихоновна
Отец ребёнка: Антонов Тихон
Смерть
Неизвестно