Селезнёв Андрей Артамонович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Селезнёв Артамон Сафронович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826 ст.
Мать ребёнка: Селезнёва Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Селезнев Евграф Андреевич
Мать ребёнка: Селезнёва Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1842 ст.
Сын: Селезнев Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Селезнёва Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Селезнёв Емельян Андреевич
Мать ребёнка: Селезнёва Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Селезнёва Ирина Ивановна
Смерть
После 1858