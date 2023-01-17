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Селезнёв Андрей Артамонович

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Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1796

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Селезнёв Артамон Сафронович

Мать: не указана

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Селезнев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Селезнёва Ирина Ивановна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Селезнев Евграф Андреевич

Мать ребёнка: Селезнёва Ирина Ивановна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Селезнев Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Селезнёва Ирина Ивановна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Селезнёв Емельян Андреевич

Мать ребёнка: Селезнёва Ирина Ивановна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнёва Ирина Ивановна

Смерть
После 1858
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