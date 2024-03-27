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Демакин Андрей

Место рождения

с. Коровино, Бугурусланский р-н, Оренбургская обл.

Дата рождения

1923

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Демакин Матвей

Мать: Демакина Ефросинья

с. Коровино, Бугурусланский р-н, Оренбургская обл.
Военная служба
Неизвестно
Демакин Андрей Матвеевич рядовой Дата рождения __.__.1923 Дата и место призыва __.12.1941 Мордовско-Боклинский РВК, Чкаловская обл., Мордовско-Боклинский р-н Дата выбытия __.03.1942 Причина выбытия пр... Показать все
Смерть
?.03.1942
Причина смерти: пропал без вести
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