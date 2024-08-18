Соловьев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения02.03.1906 ст.
Дата смерти28.05.1950
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1906 ст.
Бракосочетание
1928
Рождение ребёнка
12.07.1933
Мать ребёнка: Истомина Евдокия Трифоновна
Рождение ребёнка
19.01.1935
Дочь: Соловьева Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Истомина Евдокия Трифоновна
Смерть
28.05.1950
Похоронен на Введеновском кладбище, 8-й участок