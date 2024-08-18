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Соловьев Василий Иванович

Место рождения

Федоровское, Луховицы, Московская область

Дата рождения

02.03.1906 ст.

Дата смерти

28.05.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1906 ст.

Отец: Соловьев Иван Николаевич

Мать: Соловьева Анна Тимофеевна

Федоровское, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
1928

Жена: Истомина Евдокия Трифоновна

Рождение ребёнка
12.07.1933

Сын: Соловьев Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Истомина Евдокия Трифоновна

Рождение ребёнка
19.01.1935

Дочь: Соловьева Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Истомина Евдокия Трифоновна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.05.1950
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на Введеновском кладбище, 8-й участок

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