Хохлюк Николай Емельянович
Место рождения
Дата рождения22.01.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хохлюк Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.05.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хохлюк Вера Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хохлюк Вера Дмитриевна