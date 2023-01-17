Хохлюк Николай Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлюк Николай Емельянович

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

22.01.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хохлюк Вера Дмитриевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
25.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хохлюк Вера Дмитриевна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлюк Вера Дмитриевна

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