Вербицкий Фёдор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вербицкий Фёдор Васильевич

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Место рождения

с. Тиница, Бахамачский р-н, Черниговская обл., Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Тиница, Бахамачский р-н, Черниговская обл., Украина
Место жительства
С 1890 по 1899
г. Чернигов, Черниговская обл., Украина
Место жительства
С 1899 по 1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1911 по 1914
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1920 по 1945
г. Белград, Сербия
Место жительства
С 1945 по 1949
г. Мюнхен, Германия
Место жительства
С 1949 по 1971
Буэнос-Айрес, Аргентина
Смерть
1971
Буэнос-Айрес, Аргентина
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