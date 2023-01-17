Вербицкий Фёдор Васильевич
Место рожденияс. Тиница, Бахамачский р-н, Черниговская обл., Украина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Тиница, Бахамачский р-н, Черниговская обл., Украина
Место жительства
С 1890 по 1899
г. Чернигов, Черниговская обл., Украина
Место жительства
С 1899 по 1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1911 по 1914
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1920 по 1945
г. Белград, Сербия
Место жительства
С 1945 по 1949
г. Мюнхен, Германия
Место жительства
С 1949 по 1971
Буэнос-Айрес, Аргентина
Смерть
1971
Буэнос-Айрес, Аргентина