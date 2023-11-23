Жоголев Максим Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Жоголев Кирила
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Жоголева) Елена Максимова
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Смерть
Неизвестно