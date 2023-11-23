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Жоголев Максим Кириллов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Жоголев Кирила

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Жоголева) Елена Максимова

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
1861

Сын: Жоголев Кирилл Максимов

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
1869

Сын: Жоголев Василий Масимов

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Смерть
Неизвестно

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