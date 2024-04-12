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Владимир Иванович

Место рождения

Машутино, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Машутино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
04.02.1907 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 04.02.1907 Шиловщины санитарный младший надзиратель Павел Федорович Устья крестьянская девица Агрипина Матвеевна по жениху Заборовья крестьянин Иван Игнатьевич Синев по же... Показать все
Смерть
Неизвестно
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