Шевцов Кирилл Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцов Кирилл Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 06.03.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

С 1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 06.03.1991

Отец: не указан

Мать: Новикова Людмила Михайловна

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