Никитина Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Серафима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1978
Гремячинск
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