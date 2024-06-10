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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1956
Сын: Косинов (Сушков) Константин Васильевич
Мать ребёнка: Косинова (Сушкова) Мария Васильевна
Родился после изнасилования. Усыновлен в 1972 году Косиновым Василием Ивановичем.
Смерть
Неизвестно