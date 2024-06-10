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Дата смерти

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Пол

Мужской

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Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1956

Сын: Косинов (Сушков) Константин Васильевич

Мать ребёнка: Косинова (Сушкова) Мария Васильевна

Родился после изнасилования. Усыновлен в 1972 году Косиновым Василием Ивановичем.
Смерть
Неизвестно

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