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Царенко Исидор Константинович

Место рождения

с.Свинарка Черкасский уезд Киевская губ.

Дата рождения

14.05.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1868 ст.

Отец: Царенко Константин Семенович

Мать: Царенко (Дудник) Зиновия Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Свинарка, Черкаська область
Рождение ребёнка
05.09.1893 ст.

Сын: Царенко Захарий Исидорович

Мать ребёнка: Царенко (Ковтун) Соломония Яковлева

Свинарка, Черкаська область
Рождение ребёнка
29.03.1899 ст.

Сын: Царенко Марк Сидорович

Мать ребёнка: Царенко (Ковтун) Соломония Яковлева

Смерть
Неизвестно

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