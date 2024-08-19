Царенко Исидор Константинович
Место рожденияс.Свинарка Черкасский уезд Киевская губ.
Дата рождения14.05.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1868 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1893 ст.
Сын: Царенко Захарий Исидорович
Мать ребёнка: Царенко (Ковтун) Соломония Яковлева
Рождение ребёнка
29.03.1899 ст.
Мать ребёнка: Царенко (Ковтун) Соломония Яковлева
Смерть
Неизвестно