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Болдырев Иван Сергеевич

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Место рождения

Новый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

10.10.1927

Дата смерти

04.08.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.06.1953

Дочь: Болдырева Александра Ивановна

Мать ребёнка: Мануковская Зинаида Ильинична

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.05.1957

Сын: Болдырев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Мануковская Зинаида Ильинична

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мануковская Зинаида Ильинична

Смерть
04.08.2003
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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