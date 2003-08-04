Болдырев Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения10.10.1927
Дата смерти04.08.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1953
Дочь: Болдырева Александра Ивановна
Мать ребёнка: Мануковская Зинаида Ильинична
Рождение ребёнка
30.05.1957
Мать ребёнка: Мануковская Зинаида Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.2003