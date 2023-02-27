Галаничев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галаничев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1894 г.р.

Дети

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Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галаничева (Прокуророва) Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галаничева (Прокуророва) Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галаничева (Прокуророва) Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галаничева (Прокуророва) Александра Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галаничева (Прокуророва) Александра Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Дулово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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