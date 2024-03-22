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Чабриков Александр Сергеевич

Место рождения

Гимово, Майнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

29.11.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1992

Отец: Чабриков Сергей Александрович

Мать: Красильникова Светлана Геннадьевна

Гимово, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.08.2012

Жена: Макарычева Мария Васильевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.05.2014

Дочь: Чабрикова Маргарита Александровна

Мать ребёнка: Макарычева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
12.01.2016

Сын: Чабриков Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Макарычева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
21.08.2020

Дочь: Чабрикова Юлия Александровна

Мать ребёнка: Макарычева Мария Васильевна

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