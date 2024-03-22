Чабриков Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения29.11.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1992
Бракосочетание
03.08.2012
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.05.2014
Дочь: Чабрикова Маргарита Александровна
Мать ребёнка: Макарычева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
12.01.2016
Сын: Чабриков Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Макарычева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
21.08.2020
Дочь: Чабрикова Юлия Александровна
Мать ребёнка: Макарычева Мария Васильевна