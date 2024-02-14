Каримов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримов Андрей

Место рождения

г.Магнитогорск, Челябинская область, РСФСР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова (Багаутдинова) Гульнур Садертдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Каримова) Елена Андреевна

Мать ребёнка: Каримова (Багаутдинова) Гульнур Садертдиновна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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