Каримов Андрей
Место рожденияг.Магнитогорск, Челябинская область, РСФСР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каримова (Багаутдинова) Гульнур Садертдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Каримова) Елена Андреевна
Мать ребёнка: Каримова (Багаутдинова) Гульнур Садертдиновна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно