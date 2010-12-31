Абашева (Болотова) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абашева (Болотова) Ирина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1990

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1990

Отец: Болотов Владимир Григорьевич

Мать: Болотова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
31.12.2010

Дочь: Абашева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Абашев Иван Александрович

Рождение ребёнка
20.03.2015

Сын: Абашев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Абашев Иван Александрович

Рождение ребёнка
13.08.2021

Дочь: Абашева Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Абашев Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абашев Иван Александрович

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