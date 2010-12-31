Абашева (Болотова) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1990
Рождение ребёнка
31.12.2010
Дочь: Абашева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Абашев Иван Александрович
Рождение ребёнка
20.03.2015
Отец ребёнка: Абашев Иван Александрович
Рождение ребёнка
13.08.2021
Дочь: Абашева Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Абашев Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно