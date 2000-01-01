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Смотрова Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1937

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1937

Отец: Смотров Михаил Владимирович

Мать: Смотрова Мария Васильевна

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