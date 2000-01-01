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Смотрова Александра Михайловна
Смотрова Александра Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.09.1937
Пол
Женский
Отец
Смотров Михаил Владимирович
1910 г.р.
Мать
Смотрова Мария Васильевна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1937
Отец:
Смотров Михаил Владимирович
Мать:
Смотрова Мария Васильевна
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