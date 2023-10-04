Шилова (-) Екатерина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870 ст.
Дата смертиПосле 1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1897 ст.
Муж: Шилов Макар Егорович
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.05.1903 ст.
Дочь: Павла Макаровна
Отец ребёнка: Шилов Макар Егорович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.168-169 (Рождение №-38ж)
Рождение ребёнка
20.02.1910 ст.
Дочь: - Евдокия Макаровна
Отец ребёнка: Шилов Макар Егорович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.63-64 (Рождение №-23ж)
Смерть
После 1910 ст.