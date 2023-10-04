Шилова (-) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилова (-) Екатерина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870 ст.

Дата смерти

После 1910 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1865 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1897 ст.

Муж: Шилов Макар Егорович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.05.1903 ст.

Дочь: Павла Макаровна

Отец ребёнка: Шилов Макар Егорович

Григорьевка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.168-169 (Рождение №-38ж)
Рождение ребёнка
20.02.1910 ст.

Дочь: - Евдокия Макаровна

Отец ребёнка: Шилов Макар Егорович

Григорьевка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.63-64 (Рождение №-23ж)
Смерть
После 1910 ст.
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