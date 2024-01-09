Иванов Александр Симонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Симон Андреянович
Рождение ребёнка
20.?.1914
Сын: Павел
Мать ребёнка: Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
17.10.1918
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Степанида Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Яковлевна
Смерть
Неизвестно