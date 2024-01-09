Иванов Александр Симонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр Симонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

1914 г.р.
1918 г.р.

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Симон Андреянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.?.1914

Сын: Павел

Мать ребёнка: Степанида Яковлевна

Рождение ребёнка
17.10.1918

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Степанида Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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