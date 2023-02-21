Randalain Samuel Sohn — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Randalain Samuel Sohn

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

1805 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Randalain Степан Абрамов

Мать: Анна (Anna Simeons Tr)

Рождение ребёнка
12.11.1879

Сын: Rantalain Joseph

Мать ребёнка: Anna Tr

Верницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Anna Tr

Смерть
Неизвестно
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