Randalain Samuel Sohn
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Randalain Степан Абрамов
Мать: Анна (Anna Simeons Tr)
Рождение ребёнка
12.11.1879
Сын: Rantalain Joseph
Мать ребёнка: Anna Tr
Верницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Anna Tr
Смерть
Неизвестно