Романенко (Чесолова) Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманенко (Чесолова) Надежда Дмитриевна

Романенко (Чесолова) Надежда Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1910

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1910

Отец: Чесолов Дмитрий Васильевич

Мать: Чесолова Александра Максимовна

Рождение ребёнка
21.03.1930

Дочь: Романенко Галина Александровна

Отец ребёнка: Романенко Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
16.01.1932

Сын: Романенко Владимир Александрович

Отец ребёнка: Романенко Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
16.04.1941

Дочь: Романенко Наталья Александровна

Отец ребёнка: Романенко Александр Кузьмич

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романенко Александр Кузьмич

Смерть
1986
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close