Романенко (Чесолова) Надежда Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1910
Дата смерти1986
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1910
Рождение ребёнка
21.03.1930
Дочь: Романенко Галина Александровна
Отец ребёнка: Романенко Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
16.01.1932
Сын: Романенко Владимир Александрович
Отец ребёнка: Романенко Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
16.04.1941
Дочь: Романенко Наталья Александровна
Отец ребёнка: Романенко Александр Кузьмич
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986