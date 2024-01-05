Абраменко Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1955
Отец: Будяков Иван Филиппович
Мать: Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Абраменко Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абраменко Александр
Мать ребёнка: Абраменко Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абраменко Людмила
Место жительства
Неизвестно
Большая Мартыновка, Ростовская область