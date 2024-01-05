Абраменко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абраменко Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1955

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1955

Отец: Будяков Иван Филиппович

Мать: Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Абраменко Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абраменко Александр

Мать ребёнка: Абраменко Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абраменко Людмила

Место жительства
Неизвестно
Большая Мартыновка, Ростовская область
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