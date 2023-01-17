Параскева Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1886 и 1887
Муж: Устин Терентьев
Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
в исповедных ведомостях за 1886 ещё не женат, в 1887 есть жена
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Назар Устинов
Отец ребёнка: Устин Терентьев
Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно