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Параскева Кондратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Около 1886 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1886 и 1887

Муж: Устин Терентьев

Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
в исповедных ведомостях за 1886 ещё не женат, в 1887 есть жена
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Назар Устинов

Отец ребёнка: Устин Терентьев

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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