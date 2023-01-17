Долгополов Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.08.1984
Рождение ребёнка
29.01.2008
Дочь: Долгополова Валерия Сергеевна
Мать ребёнка: Долгополова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
25.08.2013
Сын: Долгополов Тимофей Сергеевич
Мать ребёнка: Долгополова Людмила Николаевна