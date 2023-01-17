Долгополов Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгополов Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.08.1984

Жена: Долгополова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
29.01.2008

Дочь: Долгополова Валерия Сергеевна

Мать ребёнка: Долгополова Людмила Николаевна

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.08.2013

Сын: Долгополов Тимофей Сергеевич

Мать ребёнка: Долгополова Людмила Николаевна

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
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