Доцоева (Халапурда) Мария
Место рождения
Дата рождения26.08.1924
Дата смерти03.04.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1924
Рождение ребёнка
29.06.1955
Сын: Доцоев Валерий
Отец ребёнка: Доцоев Дудар
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Доцоев Дудар
Работа или профессия
Неизвестно
Ардон, Ардонский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
хлебзавод
Смерть
03.04.2015
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания