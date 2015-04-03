Доцоева (Халапурда) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доцоева (Халапурда) Мария

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Место рождения

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

26.08.1924

Дата смерти

03.04.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.06.1955

Сын: Доцоев Валерий

Отец ребёнка: Доцоев Дудар

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доцоев Дудар

Работа или профессия
Неизвестно
Ардон, Ардонский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
хлебзавод
Смерть
03.04.2015
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
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