Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1934 г.р.

Добавил:

СУ
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Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Петр

Смерть
1989
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