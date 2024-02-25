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Мария
Мария
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1916
Дата смерти
1989
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Анна
1934 г.р.
Добавил:
СУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Дочь:
Анна
Отец ребёнка:
Петр
Смерть
1989
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