Яушев иван андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1932
Дочь: Яушева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Яушева мария ивановна
Мелекесский район
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яушева мария ивановна
Никах
Неизвестно
Жена: не указана
Никах
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно