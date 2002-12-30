Яушев иван андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яушев иван андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1932

Дочь: Яушева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Яушева мария ивановна

Мелекесский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яушева мария ивановна

Никах
Неизвестно

Жена: не указана

Никах
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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