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Кирикова Агриппина Павловна

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Место рождения

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

08.04.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1888 ст.

Отец: Кириков Павел Александрович

Мать: Кирикова Фаина Евграфовна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Образование
15.06.1905 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
На содержании отца окончила курс Вологодского Епархиального училища по 1 разряду.
Работа или профессия
С 01.09.1905 ст.
Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Учительница Мусорской мужской церковно-приходской школе при Михайло-Архангельской Верхвологодской церкви Вологодского уезда. Живёт при отце.
Работа или профессия
1917
Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Учительница в местной школе.
Смерть
Неизвестно
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