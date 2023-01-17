Кирикова Агриппина Павловна
Место рождения
Дата рождения08.04.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1888 ст.
Образование
15.06.1905 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
На содержании отца окончила курс Вологодского Епархиального училища по 1 разряду.
Работа или профессия
С 01.09.1905 ст.
Учительница Мусорской мужской церковно-приходской школе при Михайло-Архангельской Верхвологодской церкви Вологодского уезда. Живёт при отце.
Работа или профессия
1917
Учительница в местной школе.
Смерть
Неизвестно