Отамась (Кобцева) Наталья Фоминична
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Отамась Иван Акимов
Отец ребёнка: Отамась Аким Филиппович
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Отамась Аким Филиппович
Рождение ребёнка
19.01.1884
Отец ребёнка: Отамась Аким Филиппович
Рождение ребёнка
16.02.1886
Отец ребёнка: Отамась Аким Филиппович
Рождение ребёнка
22.06.1888
Дочь: Лаптева (Отамась) Мария Акимовна
Отец ребёнка: Отамась Аким Филиппович
Рождение ребёнка
16.01.1891
Дочь: Быкова (Атамась) Анастасия Акимовна
Отец ребёнка: Отамась Аким Филиппович
Рождение ребёнка
06.10.1894
Отец ребёнка: Отамась Аким Филиппович
Рождение ребёнка
15.09.1896
Отец ребёнка: Отамась Аким Филиппович
Смерть
Неизвестно
Еремнинский, Омский округ, Сибирский край