Отамась (Кобцева) Наталья Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отамась (Кобцева) Наталья Фоминична

Место рождения

Еремеевка, Еремеевская волость, Золотоношский уезд

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Кобка Фома Тимофеев

Мать: Кобко (Мукомолова?) София Дмитриева

Еремеевка, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Отамась Иван Акимов

Отец ребёнка: Отамась Аким Филиппович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Атамась Емельян Акимович

Отец ребёнка: Отамась Аким Филиппович

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
19.01.1884

Сын: Отамась Макарий Якимович

Отец ребёнка: Отамась Аким Филиппович

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1886

Сын: Отамась Феодор Акимов

Отец ребёнка: Отамась Аким Филиппович

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1888

Дочь: Лаптева (Отамась) Мария Акимовна

Отец ребёнка: Отамась Аким Филиппович

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
16.01.1891

Дочь: Быкова (Атамась) Анастасия Акимовна

Отец ребёнка: Отамась Аким Филиппович

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
06.10.1894

Сын: Атамась Яков Акимович

Отец ребёнка: Отамась Аким Филиппович

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1896

Сын: Атамась Иван Акимович

Отец ребёнка: Отамась Аким Филиппович

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Смерть
Неизвестно
Еремнинский, Омский округ, Сибирский край

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