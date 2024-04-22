Чхало (Улизько) Ксения Захаровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Бракосочетание
26.01.1808
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SHD-9?i=85&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Чхало Максим Федорович
Рождение ребёнка
Около 1819
Отец ребёнка: Чхало Максим Федорович
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Чхало Мария Максимовна
Отец ребёнка: Чхало Максим Федорович
Рождение ребёнка
06.05.1825
Сын: Чхало Иов Максимович
Отец ребёнка: Чхало Максим Федорович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SW3-K?i=314&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Годованник Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Чхало Максим Федорович
Смерть
Неизвестно