Чхало (Улизько) Ксения Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чхало (Улизько) Ксения Захаровна

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Валява, Черкаська область
Бракосочетание
26.01.1808

Муж: Чхало Максим Федорович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SHD-9?i=85&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Чхало Андрей Максимович

Отец ребёнка: Чхало Максим Федорович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Чхало Федор Максимович

Отец ребёнка: Чхало Максим Федорович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Чхало Мария Максимовна

Отец ребёнка: Чхало Максим Федорович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
06.05.1825

Сын: Чхало Иов Максимович

Отец ребёнка: Чхало Максим Федорович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SW3-K?i=314&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Годованник Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Чхало Максим Федорович

Валява, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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