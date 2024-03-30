Хлебников Имя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлебников Имя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Мария

Мать ребёнка: Хлебникова Имя

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлебников Сын

Мать ребёнка: Хлебникова Имя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлебникова Дочь

Мать ребёнка: Хлебникова Имя

Смерть
Неизвестно
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