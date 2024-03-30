Хлебников Имя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Мария
Мать ребёнка: Хлебникова Имя
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлебников Сын
Мать ребёнка: Хлебникова Имя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлебникова Дочь
Мать ребёнка: Хлебникова Имя
Смерть
Неизвестно