(Панина) Наталья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Панина) Наталья Максимовна

(Панина) Наталья Максимовна

Место рождения

Россия

Дата рождения

31.08.1911

Дата смерти

20.07.1999

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1936 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1911

Отец: Панин Максим Филиппович

Мать: Панин (Панина (Сашкина)) Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доронин Дмитрий Игнатьевич

Рождение ребёнка
15.09.1936

Дочь: (Доронина) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Доронин Дмитрий Игнатьевич

Рождение ребёнка
23.03.1939

Дочь: Шараухова (Шараухова (Доронина)) Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Доронин Дмитрий Игнатьевич

Рождение ребёнка
25.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доронин Дмитрий Игнатьевич

Рождение ребёнка
16.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доронин Дмитрий Игнатьевич

Морсово, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доронин Дмитрий Игнатьевич

Морсово, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
20.07.1999

Мы используем куки для улучшения работы сайта.