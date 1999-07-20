(Панина) Наталья Максимовна
Место рожденияРоссия
Дата рождения31.08.1911
Дата смерти20.07.1999
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1936
Дочь: (Доронина) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Доронин Дмитрий Игнатьевич
Рождение ребёнка
23.03.1939
Дочь: Шараухова (Шараухова (Доронина)) Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Доронин Дмитрий Игнатьевич
Рождение ребёнка
25.08.1946
Рождение ребёнка
16.09.1949
Рождение ребёнка
16.03.1956
Смерть
20.07.1999