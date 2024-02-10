Рогожина (Бычкова) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогожина (Бычкова) Нина Николаевна

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

03.02.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1985 г.р.

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
17.06.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рогожин Юрий Викторович

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.06.1985

Сын: Рогожин Павел Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

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