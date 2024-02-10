Рогожина (Бычкова) Нина Николаевна
Место рождения
Дата рождения03.02.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рогожин Юрий Викторович
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.06.1985
Отец ребёнка: не указан