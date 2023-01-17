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Бельских Феоктиста Степановна

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Место рождения

Ягодное, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Ягодное, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1897

Муж: Бельских Максим Андреевич

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Бельских Федор Максимович

Отец ребёнка: Бельских Максим Андреевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Татьяна Максимовна

Отец ребёнка: Бельских Максим Андреевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Бельских Матвей Максимович

Отец ребёнка: Бельских Максим Андреевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Бельских Андрей Максимович

Отец ребёнка: Бельских Максим Андреевич

Смерть
Неизвестно
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