Бельских Феоктиста Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1897
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1901
Сын: Бельских Федор Максимович
Отец ребёнка: Бельских Максим Андреевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Татьяна Максимовна
Отец ребёнка: Бельских Максим Андреевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Бельских Матвей Максимович
Отец ребёнка: Бельских Максим Андреевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Бельских Андрей Максимович
Отец ребёнка: Бельских Максим Андреевич
Смерть
Неизвестно