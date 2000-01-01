Василий Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Алексей Федоров
Мать: Татиана Мартынова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Настасья Васильева
Мать ребёнка: ???
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ненила Васильева
Мать ребёнка: ???
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Марья Васильева
Мать ребёнка: ???
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: ???
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ???
Смерть
Неизвестно