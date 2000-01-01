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Василий Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Алексей Федоров

Мать: Татиана Мартынова

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Настасья Васильева

Мать ребёнка: ???

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ненила Васильева

Мать ребёнка: ???

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Марья Васильева

Мать ребёнка: ???

Рождение ребёнка
1812

Сын: Каргин Василий Васильев

Мать ребёнка: ???

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ???

Смерть
Неизвестно
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