Ковалдин Иларион (Ларион) Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти1891
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Ковалдин Тихон Матвеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
1855
1 брак
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Ковалдина) Гликерья Ларионовна
Мать ребёнка: Ковалдина (Мозаева) Ирина Христофоровна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Ковалдин Михаил Иларионович
Мать ребёнка: Ковалдина (Нейпина) Ирина Петровна
Бракосочетание
1877
2 брак
Смерть
1891