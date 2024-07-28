Ковалдин Иларион (Ларион) Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалдин Иларион (Ларион) Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

1891

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Ковалдин Тихон Матвеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
1855

Жена: Ковалдина (Мозаева) Ирина Христофоровна

1 брак
Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Ковалдина) Гликерья Ларионовна

Мать ребёнка: Ковалдина (Мозаева) Ирина Христофоровна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Ковалдин Михаил Иларионович

Мать ребёнка: Ковалдина (Нейпина) Ирина Петровна

Бракосочетание
1877

Жена: Ковалдина (Нейпина) Ирина Петровна

2 брак
Смерть
1891

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