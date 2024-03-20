Szymanski (Korowski) Mary A — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Szymanski (Korowski) Mary A

Место рождения

Poland

Дата рождения

12.10.1871

Дата смерти

29.11.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Mieszkowski (Szymanska) Julia

Отец ребёнка: Szymanski John

Рождение ребёнка
05.04.1901

Сын: Simansky Vincent J.

Отец ребёнка: Szymanski John

Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
29.11.1960

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