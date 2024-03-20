Szymanski (Korowski) Mary A
Место рожденияPoland
Дата рождения12.10.1871
Дата смерти29.11.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Mieszkowski (Szymanska) Julia
Отец ребёнка: Szymanski John
Рождение ребёнка
05.04.1901
Сын: Simansky Vincent J.
Отец ребёнка: Szymanski John
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
29.11.1960