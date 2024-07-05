Тарасов Семен Григорьевич 16.04.1894 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Тарасов Семен Григорьевич

Место рождения

Архангельское, Моршанский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

16.04.1894 ст.

Дата смерти

28.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1894 ст.

Отец: Тарасов Григорий Иванович

Мать: Тарасова (Полянская) Наталия Алексеевна

Архангельское, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Крещение
17.04.1894 ст.
Бракосочетание
28.09.1914

Жена: Тарасова (Тизяева) Анна Феодоровна

Кутли, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Актовая запись №5 в метрической книге Казанской церкви с. Кутли Моршанского уезда
Рождение ребёнка
24.01.1917

Сын: Тарасов Владимир Семенович

Мать ребёнка: Тарасова (Тизяева) Анна Феодоровна

Кутли, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
До 1920
Вяжли, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Стрелочник на ЖД разъезде Вяжли
Работа или профессия
С 1920
Октябрьский (Пичаевский лесхоз), Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Лесник
Место жительства
1925
Большой Ломовис, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Переезд из Пичаевского Лесхоза
Место жительства
1932
Октябрьский (Пичаевский лесхоз), Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Переезд из д. Большой Ломовис
Образование
1932
Октябрьский (Пичаевский лесхоз), Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Школа мастеров по лесоразработкам
Смерть
28.09.1937

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