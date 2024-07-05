Тарасов Семен Григорьевич
Место рождения
Дата рождения16.04.1894 ст.
Дата смерти28.09.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1894 ст.
Крещение
17.04.1894 ст.
Бракосочетание
28.09.1914
Актовая запись №5 в метрической книге Казанской церкви с. Кутли Моршанского уезда
Рождение ребёнка
24.01.1917
Сын: Тарасов Владимир Семенович
Мать ребёнка: Тарасова (Тизяева) Анна Феодоровна
Работа или профессия
До 1920
Вяжли, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Стрелочник на ЖД разъезде Вяжли
Работа или профессия
С 1920
Лесник
Место жительства
1925
Большой Ломовис, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Переезд из Пичаевского Лесхоза
Место жительства
1932
Переезд из д. Большой Ломовис
Образование
1932
Школа мастеров по лесоразработкам
Смерть
28.09.1937